Moriero: "Gattuso e Conte, stesso carattere. Ringhio sarà uno dei migliori"

Napoli-Inter sarà il big match del prossimo fine settimana di campionato. La partita dello stadio Diego Armando Maradona dirà molto degli obiettivi delle due squadre. A parlarne, intervistato da Tuttosport, è intervenuto il doppio ex Francesco Moriero.

Ecco le sue parole: "Sarà una bella partita. Gattuso cercherà punti per la Champions e Conte per l'ennesimo trionfo. Antonio per me è un fratello, la nostra forza è che venivamo dalla strada e avevamo fame".

Moriero, poi, ha aggiunto: "Gattuso e Conte sono molto simili come carattere, anche il tecnico del Napoli è sanguigno come tutti i ragazzi che hanno fatto la gavetta. Diventerà uno dei migliori".