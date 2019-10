Moratti:parole al veleno su Calciopoli. Poi critica la gestione del caso Icardi

L'Ex patron dell'Inter Massimo Moratti ha rilasciato questa mattina un'intervista ai microfoni di Radio Anch'io Lo sport, durante la quale ha commentato la gara di ieri ma non solo.

"L'Inter ieri ha giocato bene nel primo tempo. La seconda parte della gara è stata più noiosa, con i nerazzurri che sono calati. Per quanto riguarda la corsa scudetto posso dire che le squadre forti necessitano di quantità, e l'Inter ha le caratteristiche per aspirare al titolo. Da interisti ce lo auguriamo. Lukaku va aspettato, ha necessità di adattarsi al campionato italiano."

Inter Juve si è giocata anche fuori dal campo nel corso di questa settimana, con Agnelli che ha chiesto la revoca dello scudetto del 2006. Marotti si è espresso così sulla vicenda.

"Non capisco come non si riesca a chiudere questa vicenda dopo così tanti anni. Di solito il rancore con il tempo passa, invece in questo caso è il contrario. Dovrebbero trovare qualcuno che non sappia nulla di quanto accaduto e gli dia ragione, altrimenti è impossibile."

Poi il discorso si è spostato sulla vicenda Icardi.

"Mi sare comportato in maniera differente. Non so cosa sia realmente accaduto, perciò non voglio giudicare. Dico solo che sul piano calcistico sarebbe stato utile. Poi per il resto c'è stata una lite dove ognuno la vedeva in maniera diversa."