Moratti: “Super Lega? Sbagliato tutto. Progetto fallito in partenza”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato quest'oggi un'intervista a La Repubblica, esprimendo tutto il proprio scetticismo su un'iniziativa che a suo modo di vedere non aveva i principi per potersi auto-sostenere e andare avanti.

Ecco le sue parole: “Ormai le squadre sono uscite tutte. E’ stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza”. A riportarlo Calciomercato.com.