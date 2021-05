Moratti: “Suning? Non so cosa sia successo in Cina. Conte...”

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni dell’emittente Rete Oro ed ha anche detto la sua sul delicato momento che sta vivendo la proprietà dell’Inter e sul lavoro di Antonio Conte:

“Suning? Un gruppo fortissimo, con grandissime possibilità. Non so cosa sia successo in Cina in questo momento, ma spero che la cosa sia superabile. La famiglia Zhang è una famiglia perbene: il papà è un uomo positivo, il figlio ha educazione americana, attenzione e sensibilità. Sente forte questa responsabilità avendo seguito la squadra in Italia.

"Conte ha fatto bene dov’è andato e ha fatto bene anche nell’Inter, e non era scontato. Lo ammiro per quello che ha fatto. Somiglianze con Mourinho? Hanno due caratteri all’opposto ma badano a far sì che ci sia un grande spirito di gruppo".