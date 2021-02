Moratti: "Suning non può più supportare l'Inter. Ecco la mia speranza per il futuro"

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, è stato intervistato dalla testata FirenzeViola.it, in occasione dell'imminente sfida di campionato tra i nerazzurri e la compagine toscana. L'ex numero uno del club meneghino ha avuto anche modo di dire la sua sulla possibile cessione della società da parte di Suning, di seguito il suo pensiero sulla vicenda:

"Non me l'aspettavo, ma questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Zhang nelle condizioni di non poter più supportare la causa nerazzurra. Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza".

Moratti ha avuto modo di parlare anche della sfida di Firenze, a suo dire crocevia stagionale per le ambizioni scudetto dell'Inter: " Credo che Conte abbia tutto per preparare al meglio la trasferta contro la Viola. La Fiorentina è una squadra in crescita: penso che sarà una gara difficile. Per l'Inter, quella di Firenze è sempre stata una partita importante. Passare al Franchi significa avere maggiori speranze per il campionato: tradizionalmente è sempre stato così".