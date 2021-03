Moratti: "Scudetto? L'Inter ha un buon vantaggio". E poi svela un retroscena di mercato

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare l'ultimo turno di campionato, conclusosi ieri sera con la vittoria del Napoli sul Milan, permettendo così ai nerazzurri di allungare in testa alla classifica. Di seguito le sue parole:

"L'Inter ha conquistato un buon vantaggio, anche grazie al risultato di ieri sera del Napoli sul Milan. I partenopei hanno vinto meritatamente, e adesso sono rientrati nella corsa ai piazzamenti Champions. Scudetto ormai assegnato? La scaramanzia in questi casi è d'obbligo, meglio non dire nulla. Comunque la squadra di Conte ha un buon margine di punti da amministrare. Inoltre la Juventus ha una gara in meno, anche se dovrà vedersela con il Napoli".

Moratti poi fa un salto indietro nel tempo e ricorda una trattativa di mercato sfumata sul nascere: "Quando ero proprietario dell'Inter mi piaceva moltissimo Hamsik; chiamai De Laurentiis per prendere informazioni ma mi disse che non l'avrebbe ceduto. Anche Lavezzi mi piaceva molto: a quei tempi il campionato italiano era davvero competitivo. Un allenatore a cui sono particolarmente legato? Beh ho Mourinho nel cuore, ma anche Mancini e Simoni".