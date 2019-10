Moratti parla di Marotta e Conte, in seguito frecciatina ad Agnelli

Massimo Moratti, in una lunga intervista a Rai Sport, commenta la scelta dei nerazzurri di fare affidamento su Marotta e Conte. In seguito parole al miele nei confronti di Agnelli. Ecco le sue parole:



"La Juve ha deciso di liberare entrambi e avrà avuto le sue ragioni, poi ha continuato a vincere. L'Inter ci ha sicuramente guadagnato portando a casa l'esperienza di entrambi, Conte ha voglia di dimostrare di essere il migliore e questo ci gioca a favore".



Su Agnelli: "Andrea Agnelli fa cose strane come i continui ricorsi contro l'Inter, che non riesco proprio a capire, ma è quello che conosco di più e fa sempre piacere".