Moratti: “Mourinho perfetto per la Roma, ha qualcosa in più degli altri”

Nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente capitolina Rete Oro, l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti ha commentato l’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma. Ecco di seguito le sue dichiarazioni riportate dall’edizione online del Corriere dello Sport:

"Mourinho professionista serissimo, che ha l’intelligenza, la simpatia e l’ironia di fare e dire cose interessanti e spiritose che rendono il calcio meno drammatico. Lo trovo la persona perfetta per una società come la Roma, come perfetto lo è stato per l’Inter. Bravissimo con il gruppo. Arriverà con l’idea di vincere sin dal primo giorno: per i romanisti sarà divertentissimo seguirlo".

È un Mourinho diverso quello che torna in Italia? "Ha fatto più esperienza, ma il carattere rimane uguale. Nella vita non si cambia: sfrutterà la sua esperienza e la vivace intelligenza per guidare al meglio la sua nuova squadra. E’ felicissimo di venire alla Roma e questo è un fatto molto positivo".

Quanto riesce a cambiare i giocatori Mourinho? "Lui aiuta i giocatori professionalmente a entrare nel clima della partita non soltanto dal punto di vista psicologico ma anche tattico. Spiega molto bene le mosse dell’avversario e prepara benissimo le partite durante la settimana".

Mourinho ha adesso la capacità di migliorare la classifica delle squadre che allena? "Detto che trovo bravo anche l’attuale allenatore della Roma, Mourinho ha qualcosa in più degli altri, sia in termini tattici che dal punto di vista psicologico. Aiuterà molto il gruppo proprio sotto questo aspetto. Non so quante posizioni possa scalare, ma se gli si mette a disposizione una buona squadra come lo è la Roma credo possa raggiungere risultati migliori di quelli che ha raggiunto la Roma attuale".