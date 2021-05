Moratti: "Mi dispiace per Zhang, ma i cambiamenti talvolta sono positivi"

Massimo Moratti è stato intercettato da alcuni giornalisti all'uscita dai suoi uffici. Sono ore calde per il presente e futuro nerazzurro. Questo un estratto delle sue parole:

Un commento sui tifosi dell'Inter che si sono presentati sotto la sede nerazzurra?

"Non lo sapevo, queste sono le reazioni che solitamente la curva ha per partecipare alla vita della società. Mi dispiace per Zhang perché non credo che questa situazione dipenda dalla sua volontà, avrà fatto di tutto per evitarla. Non so come andrà con l'allenatore e con gli altri, ma l'Inter ha un futuro anche se avvengono cambiamenti".

Conte poteva avere un atteggiamento meno aggressivo secondo lei?

"Ognuno agisce in base al proprio carattere, non posso dire altro".

Pare che Simone Inzaghi sia in pole position: le piace?

"Sa, non facendo parte della società, non mi permetto di dare giudizi personali".

Si sente deluso dalla situazione?

"Veniamo da un campionato bellissimo. Nella vita succedono i cambiamenti, che talvolta sono visti negativamente ma si trasformano positivamente".

Ma se le chiedessero un aiuto per dare una mano a quest'Inter?

"Come allenatore sì, per il resto vediamo (ride, ndr)".