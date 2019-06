Moratti, l'ex patron dà la propria "benedizione" a Conte e Oriali: le parole

Per l'attesissimo ritorno di Lele Oriali all'Inter siamo ormai agli sgoccioli. Il famoso dirigente, che in nerazzurro ricoprirà la carica di Team Manager, verrà annunciato nei prossimi giorni, anche se comunque ha avviato i contatti con lo staff ormai da una settimana.

A parlare di Oriali, ci ha pensato uno che l'ex azzurro lo conosce molto bene. Si tratta di Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter che ai microfoni dell'ANSA ha dichiarato:

“Sono convinto che i ritorni siano i benvenuti. Soprattutto perché è una persona assolutamente legata all’Inter per storia, tradizione e carattere. Darà più senso alla società”.

Queste le parole dell'ex n°1 nerazzurro che successivamente si è soffermato anche su Antonio Conte: "Buona scelta. Ora lo aspettiamo in azione”.