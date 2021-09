Moratti:“Inzaghi molto bravo. Nessuno può essere paragonato a Mourinho”

Massimo Moratti, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente radiofonica romana Centro Suono Sport sull'attuale campionato, in cui ha parlato principalmente di Jose Mourinho, ex allenatore dell’Inter e attualmente sulla panchina della Roma. L’ex patron nerazzurro ha anche parlato della lotta scudetto e dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco di seguito le sue parole riportate da calciomercato.com:

"Cos'ho pensato di Mourinho alla Roma? Che la Roma ha fatto un colpo di genio notevole. Credo che la Roma sia una società perfetta per lui in questo momento. Mourinho non ha mai creato interferenze sul mercato della società. Si è sempre comportato in maniera perfetta. Mai ossessivo nei conforti della società o miei" .

Inter favorita per lo scudetto? Per scaramanzia dico più squadre. L'Inter è ben messa. Ha un allenatore molto bravo e sta ricostruendo una squadra che sta giocando benissimo per merito suo. Nessuno come Mourinho? Ha detto una cosa giusta, è verissimo. Nessuno può essere paragonato a Mourinho all'Inter. Ha fatto la storia della società nerazzurra" .

"I Friedkin sono molto seri e generosi. Sono partecipi anche emotivamente, sembrano essere appassionati ed è una fortuna questa per la Roma. Certamente la seguo con tanto piacere per mille ragioni. La principale è perché Mourinho la allena".