Moratti Inter, oggi un anniversario importante per il Presidente Tifoso

Il 18 Febbraio è una data molto importante per tutti i tifosi nerazzurri, specialmente per Massimo Moratti. In questa data, nel 1995 l'imprenditore milanese acquistò le azioni dell'Inter da Ernesto Pellegrini per circa 50 miliardi delle vecchie lire e divenne il nuovo presidente nerazzurro. La famiglia Moratti tornò dunque alla guida dell’Inter più di vent’anni dopo la Grande Inter del papà Angelo, che durò dal 1955 al 1968, collezionando tre campionati italiani, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali

La presidenza di Massimo Moratti è durata fino al 2013 ed è la più longeva nella storia del club nerazzurro. Nell’ottobre del 2013, infatti, fu annunciata l’acquisizione del 70% della società da parte del tycon indonesiano Erik Thoir, ma l’imprenditore rimase presidente onorario per un altro anno continuando a mantenere delle quote societarie. L’uscita definitiva del Presidente Tifoso dall’Inter avvenne il 6 giugno 2016, quando il controllo della società nerazzurra passò al gruppo Suning.

Con lui presidente, l'Inter ha vinto sedici trofei: 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Coppa Uefa, un Mondiale per il Club e una Champions League. Indimenticabile, soprattutto, l’impresa del Triplete nel 2010 che rimarrà per sempre nella storia nerazzurra.