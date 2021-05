Moratti Inter, le parole su Mourinho alla Roma e su Ronaldo al Milan

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale dell'imminente approdo sulla panchina della Roma di Josè Mourinho, a parlare di lui ci ha pensato uno che lo Special One lo conosce bene: Massimo Moratti. L'ex patron interista infatti, nel corso di un intervento sulle frequenze di Radio Deejay ha detto:

"Non so se negli ultimi anni sia cambiato. Lui ha una grande esperienza e un carattere sempre uguale. Il calcio un po' cambia e bisogna adattarsi, ma lui ha trovato squadre che non avevano i mezzi per raggiungere le sue ambizioni. Mi diverte pensare al suo arrivo, non alle polemiche ma a quello che dirà".

Queste le parole di Moratti circa la decisione di Mourinho di sposare il progetto giallorosso. Successivamente, l'attenzione dello storico Presidente interista si è focalizzata su un'altra figura che ha fatto la storia all'Inter e che in seguito si è trasferimento in un'altra big italiana. "Ronaldo al Milan sinceramente dava fastidio. Era diverso, contro di noi fece anche un gol incredibile: la sua classe si vedeva ancora".