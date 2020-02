Moratti " ho vicino persone che dicono che dovrei ricomprare l'Inter"

Massimo Moratti è stato stasera ospite di Fabio Fazio nel programma "Che tempo che fa".

L'intervista è stata preceduta da un messaggio di Steven Zhang rivolto al presidente del triplete, a 25 anni dal giorno in cui divenne Presidente dell'Inter.

«Caro Massimo, ci sono un mln di cose che vorrei condividere con lei ma in questo breve messaggio vorrei ringraziarla per avermi aiutato ad entrare nel mondo nerazzurro che ha completamente cambiato la mia vita. Le persone dentro al club, attorno e fuori dal club e specialmente me stesso. Voglio renderla orgogliosa sperando di non deluderla mai. Continuerò a scrivere questa storia gloriosa. Senza dubbio continueremo a combattere e non ci arrenderemo mai. Forza Inter».

"Steven è molto gentile e tutte le volte che mi incontra mi dice che mi vuole rendere orgoglioso. E’ molto intelligente e sensibile e hanno anche molto possibilità. Siamo in mani buone". è stata la risposta di Moratti.

La prima domanda di Fazio è stata quella che tanti tifosi avrebbero voluto fare a Moratti. "Ci pensa a ricomprare l’Inter? "

"No. Ho vicino persone che dicono dovrei ricomprarla perché pensano mi possano far certamente piacere. Mi farebbe piacere sicuramente avere la stessa età di allora e fare lo stesso tipo di avventura ma è chiuso un capitolo molto bello. La cosa è passata nelle mani di gente che guarda al futuro in maniera giusta. "