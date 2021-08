Moratti: "Crisi Inter? Il Covid ha peggiorato tutto. Su Messi..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex patron nerazzurro, Massimo Moratti ha parlato della situazione che vede coinvolta l'Inter, alle prese con la sempre più probabile partenza di Lukaku, sempre più vicino al ritorno al Chelsea, ma anche con una crisi economica che potrebbe vedere abbassare le ambizioni di scudetto per la prossima stagione sportiva con Simone Inzaghi in panchina.

Ecco le parole dell'ex presidente nerazzurro: "Credo che la necessità di cassa faccia propendere per la cessione, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva. Non conosco la situazione economica dell’Inter e quindi non posso esprimermi nel dettaglio. Purtroppo le cose nel calcio già le cose non andavano bene, poi il Covid ha acuito tutto. Tutto nasce dalla crisi mondiale con la pandemia che ha peggiorato la situazione generale, ci vuole una revisione di tutto il sistema".

Poi, su Messi che non sarà più un giocatore del Barcellona e che è sempre stato un oggetto del desiderio durante gli anni della sua presidenza: "Ai miei tempi se si fosse presentata l’occasione avrei fatto di tutto per portarlo da noi".