Moratti: “C’è un giocatore che potrebbe avere lo stesso effetto di Sneijder”

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato anche di mercato consigliando all’Inter di puntare su N’Golo Kante per tornare a essere competitivi anche in Champions League:

È pensabile che l'Inter possa vincere anche fuori dall'Italia? Io credo che si pensi sempre di provare ad ottenere qualcosa, anche se è difficile e gli altri non ci credono. Quindi partiamo l'anno prossimo con l'idea di riuscire a vincere tutto, poi se succedesse sarebbe fantastico ma non è certamente facile. La Champions vuole uno spirito particolare che l'Inter quest’anno non ha potuto avere. Ma credo che la stessa squadra che è uscita dalla Champions quest'anno, in questo momento farebbe molto meglio. Non c'è bisogno neanche di grandi ritocchi. Sarà appassionante l'anno prossimo provare a inseguire tutti gli obiettivi come fortunatamente è successo a me.

Sarebbe più facile con un giocatore come Kanté? Sì, è un giocatore che ha tutte le qualità per dare ancora più forza all’Inter. Mi ricordo quando prendemmo Sneijder: avevamo una squadra fortissima, ma un giocatore che velocizzava il gioco ci mise in condizioni di avere una squadra eccezionale. Penso che avrebbe lo stesso effetto Kanté, anche se non voglio spingere in questa direzione perché sarebbe difficile. Parlo da tifoso”.