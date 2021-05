Moratti, buon compleanno: dopo le polemiche, un caffé amaro per festeggiare

Immaginiamo che stamattina Massimo Moratti si sia svegliato con un'espressione bivalente. 76 anni per l'ex patron nerazzurro proprio oggi, 16 maggio, il giorno dopo uno Juventus-Inter ricco di polemiche, causate dal disastroso arbitraggio di Calvarese.

Moratti avrà abbozzato un sorriso di circostanza, istintivo di certo, dato il grande giorno, per poi ricordarsi il caos dello Stadium, la sconfitta della sua Inter più che mai immeritata per le modalità in cui è avvenuta. Di certo nulla per cui strapparsi i capelli, visto lo Scudetto già assegnato e vinto, ma uscire senza punti da Torino non ha mai fatto bene allo stomaco del buon Massimo.

Per inaugurare la mattinata, continuiamo ad immaginare un caffé probabilmente senza zucchero, se non altro per coerenza, e una scialba colazione. Foto con i parenti, sorrisi a metà, con la testa forse altrove. Sembra una beffa del destino per il figlio di Angelo, altro glorioso cuore nerazzurro, un disegno divino scritto in anticipo.

La Juventus ha battuto l'Inter, ma non possiamo esimerci dal fare i più calorosi auguri al Presidentissimo del Triplete, al patron dell'ultima Champion's League a tinte nerazzurre. 76 anni. Auguri dunque, Massimo, e sorridi. Ricordati, d'altronde, che siamo Campioni d'Italia.