Moggi elogia la Juve e lancia una provocazione all'Inter

Luciano Moggi non le manda a dire: l'ex dirigente della Juventus tuona contro i nerazzurri ed elogia i bianconeri in merito a una trattativa. Ecco quanto affermato attraverso le colonne del quotidiano Libero:



"In estate si mormorava di Lukaku destinato alla Juve con Higuain all'Inter. Ora è chiaro chi ci avrebbe guadagnato.

Suggeriamo ai noti tifosi dei nerazzurri, tra i quali l'onorevole La Russa, di prendere atto dello stato dell'arte e non tornare ancora sullo scontro Ronaldo-Iuliano. Forse dimenticano che al massimo l'Inter avrebbe pareggiato il conto coi bianconeri".