Missione programmazione: si avvicina una settimana cruciale per l'Inter

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.it, questa sarà una settimana cruciale per il futuro dell'Inter. Il presidente Steven Zhang, dopo essere arrivato dalla Cina, dovrà infatti concludere per il finanziamento di cui tanto si è parlato.

Non solo, ma come confermato dal CEO sport, Beppe Marotta, ci sarà anche l'incontro con il tecnico Antonio Conte, per capire il futuro, le prospettive ed i programmi nerazzurri.

Non c'è tempo da perdere e da questi due avvenimenti si capirà molto della programmazione futura in casa Inter.