Mirabelli, l'ex DT rossonero elogia le dirigenze di Inter e Juventus

L'esperienza da Direttore dell'Area Tecnica del Milan dopo essere stato per parecchio tempo uno scout per conto dell'Inter non è stata brillante. Insieme a Marco Fassone, sotto la gestione Yonghong Li ha fatto degli investimenti discutibili che a tre anni di distanza non hanno ancora portato frutti.

Insomma, una fetta di carriera che Massimiliano Mirabelli vorrebbe archiviare quanto prima. Questa volta, l'ex dirigente rossonero è tornato a parlare soffermandosi però sulle dirigenze di Inter e Juventus. Queste le sue parole nel corso dell'intervento a Top Calcio 24:

"Io in undici mesi ho sentito parlare solo di bandiere, ma poi vedo che la Juventus vince con i manager e non con le bandiere, come anche l’Inter".