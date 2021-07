Mirabelli: "Calhanoglu giocatore top. Si parla di rinnovi ma si agisce tardi"

Intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha avuto modo di commentare il recente passaggio in nerazzurro di Hakan Calhanoglu, per poi dire la sua anche su Frank Kessie, altro giocatore rossonero in scadenza di contratto. Di seguito le sue parole:

"Calhanoglu? Un giocatore fantastico e sicuramente tra i protagonisti di questo Milan: un gran peccato averlo perso, addirittura a zero. La vicenda Kessie? L'ivoriano si è messo il Milan sulle spalle, trascinandolo grazie a prestazioni veramente importanti; tutti si augurano che non finisca come per Calhanoglu e Donnarumma. Spero che si possa trovare un'intesa. Si parla di rinnovi ma si agisce troppo tardi".