Milito: "Lukaku come me nel 2010. Lautaro giocatore totale"

"Lukaku ovviamente è stato importantissimo, ma dietro c'è sempre una squadra, come accadeva a me ai tempi del Triplete. E' sempre importante avere dei grandissimi compagni e penso che oggi sia il gruppo a sostenere Lukaku, così come Lautaro e Sanchez".

Queste le dichiarazioni di una delle Leggende del Triplete dell'Inter, Diego Milito, ai microfoni di Sky Sport: "Per quanto riguarda Lautaro sono felicissimo per lui. In questi due anni è cresciuto tantissimo, è un giocatore completo. Lo conosco sin da giovane, ha esordito al Racing Avellaneda entrando al mio posto e ho sempre creduto in lui.

E' un bravissimo ragazzo oltre che un grande calciatore e il suo momento mi rende felice. E' giovane, ha ancora tanto da imparare, ma ha già dimostrato di essere cresciuto tanto".