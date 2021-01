Milito Inter e quei gol indimenticabili: "Vi racconto le due reti più belle"

Dopo aver ereditato all'Inter il ruolo di centravanti da Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito nella Milano nerazzurra ha conquistato quasi tutto quello che c'era da conquistare. Infatti, nonostante El Principe sia rimasto nel capoluogo lombardo solo per pochi anni, i tifosi nerazzurri ancora oggi lo ricordano con enorme affetto.

Infatti, direttamente ai microfoni di Inter TV, Milito ha voluto raccontare al popolo nerazzurro le due reti segnate che ancora oggi ricorda con piacere. Queste le parole dell'ex n°22 in esclusiva per l'emittente televisiva del club:

"Il mio gol più bello e più difficile? Ne ho fatti tanti di gol. I più importanti direi quelli della finale della Coppa Italia il 5 maggio contro la Roma e quello di Madrid in Champions. Per quello che significavano e per la bellezza penso che siano due gol che ricorderò per sempre".