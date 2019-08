Milito, El Principe parla della situazione Icardi e di un nuovo futuro all'Inter

Hanno condiviso lo spogliatoio dell'Inter nella stagione 2013/2014, quando a Milano arrivò un giovane Mauro Icardi che solo un anno dopo sarebbe diventato il capitano dell'Inter.

Parliamo di 6 anni fa, ma vista la situazione attuale, sembra si tratti di una vita d'altri tempi. A mostrare il proprio stupore per quanto accaduto ci ha pensato anche Diego Milito che direttamente dall'argentina ha detto:

"Lo ha detto l’Inter stessa che non rientra più nei piani del club, però allo stesso tempo mi spiace molto perché conosco Mauro. Abbiamo giocato nell’Inter insieme il mio ultimo anno lì, lui era appena arrivato, e mi fa male che un ragazzo che ha fatto tanto per il club debba andarsene in questo modo".

Infine El Principe ha speso due parole anche su un possibile ritorno a Milano da dirigente dicendo che per il momento ha ancora tante cose da fare al Racing (di cui è il Direttore Sportivo). Se un domani sarà motivato da altre avventura, l'avventura meneghina non è da escludere.