Milenkovic: "Oggi grande partita. Veniamo sereni davanti ai nostri tifosi"

Giornata di grande partita per l'Inter, questa sera, quando a partire dalle 20.45 sfiderà allo stadio Artemio Franchi di Firenze una delle rivelazioni del campionato, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, in queste prime quattro giornate di campionato ha ottenuto un bottino niente male grazie ai nove punti conquistati. Una partita importante che vedrà tanti duelli in campo. Uno dei più interessanti sarà quello che vedrà di fronte i due attaccanti dell'Inter, Dzeko e Lautaro, e il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che ha parlato prima della partita ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole: "Stasera si gioca contro una grande squadra, i campioni d'Italia, una squadra che si conosce a memoria. Giocano bene, sono pericolosi quando palleggiano e bravi in fase difensiva. Noi abbiamo preparato questa partita in un modo, proviamo a mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato e vediamo se riusciamo a fare risultato".

Milenkovic ha anche parlato degli attaccanti nerazzurri: "Dipende come si mettono. Entrambi sono molto forti. L'attacco dell'Inter è cambiato, ma è rimasto forte. Quindi oggi massima concentrazione su tutto ciò che accadrà".

Infine, il serbo ha parlato delle sensazioni pre-partita: "Veniamo con serenità dopo gli ultimi risultati positivi. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, che ci danno una grande spinta. Proveremo a fare la nostra partita".