Milenkovic, il difensore del futuro che interessa alle big (anche all’Inter)

Nikola Milenkovic, anche in questa stagione, ha dimostrato di essere un calciatore pronto per fare il salto di qualità in una grande squadra e pronto per battagliare per traguardi importanti, che vadano oltre la salvezza. Il difensore della Fiorentina, legato al club viola fino al giugno del 2022, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati di questo mercato dal momento che, a causa della crisi Covid e a causa della sopra citata e imminente scadenza di contratto, il suo prezzo potrebbe andare al ribasso.

Il giocatore serbo è da tempo nel mirino di tanti club come Juventus, Milan, Manchester City e United, e anche di quello dell’Inter. Un giocatore polivalente, capace di adattarsi bene sia come terzo di difesa – ruolo in cui da il meglio di sé – ma anche da terzino destro in una difesa a quattro o di centrale in una difesa a quattro. Insomma, uno di quei calciatori dall’alto rendimento e che piacciono ad ogni tipo di allenatore visto che possono essere schierati in più posizioni. La società di Commisso da tempo spinge per tenerlo in rosa e portare avanti un progetto ambizioso – quantomeno nelle intenzioni – come quello della Fiorentina, ma il serbo non ne ha voluto sapere.

Si prospetta una grande asta per un giocatore interessantissimo e che anche all’Inter potrebbe fare comodo, nel ruolo di dodicesimo uomo che possa alternarsi ai titolari per poter dar fiato nel corso di una stagione in cui si sarà impegnati sul fronte campionato, Champions League e Coppa Italia. Vedremo cosa accadrà questa estate intorno al classe 1997. Quel che è certo è che Nikola Milenkovic è pronto ad alzare la posta dei suoi traguardi sportivi.