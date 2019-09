Milano Finanza - Zhang studia una nuova partnership: i dettagli

Zhang pronto a stringere una partnership con Eataly: secondo Milano Finanza (che riprende Economic Observer) il patron nerazzurro starebbe valutando l'ipotesi di avere come modello la famosa catena di supermercati:



“Le immagini di Zhang Jindong a spasso tra i banchi di Eataly Smeraldo, a Milano, accompagnato dal top manager Andrea Guerra (durante la sua visita in città dei giorni scorsi), hanno attirato l’attenzione della stampa finanziaria cinese. Secondo quanto riportato dall’Economic Observer, la due giorni milanese di Zhang sarebbe andata ben oltre la presenza a San Siro per l’esordio dell’Inter in Champions League e la cena con Massimo Moratti.



La visita del patron di Suning alla catena di supermercati fondata nel 2007 da Oscar Farinetti (e partecipata dalla Tip di Gianni Tamburi) ha due possibili motivazioni: studiare il modello Eataly (tanto più dopo l’accordo con l’Ice per la promozione del made in Italy nella Repubblica Popolare) o in alternativa valutare possibili forme di collaborazione diretta".