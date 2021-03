Milano Finanza: "I fondi prenderanno il largo, vogliono comandare"

Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, ha parlato a 90° Minuto dei fondi d'investimenti. Il focus è stato posto sull'Inter, che con ogni probabilità verrà acquistata da uno di loro (al momento è BC Partners la favorita). Sommella ha spiegato che “si parla tantissimo di ingresso dei fondi, sono cifre molto imponenti per un’azienda come l’Inter, si parla di 800 milioni; ma ancora non si è stretto definitivamente. Credo però che alla fine si farà, visto che Suning è un personaggio importante ma alla fine il capo di tutta la finanza cinese è il Presidente della Repubblica e in Cina si è deciso che non si investe più nel calcio”.

“Stadio? Il problema è importante, perché molti impianti sono rimasti a quando andavo io. Con uno sport diventato sempre più televisivo, ormai la necessità è quella di avere impianti moderni, più piccoli e più comodi. Il vero punto della situazione è che il calcio deve finire in mano ad aziende attrezzate perché il mecenatismo non esiste più. I fondi di investimento prima o poi prenderanno il largo, quando entrano con quote significative lo fanno con soldi sonanti e quindi vogliono comandare”.