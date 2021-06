Milan, un ex Inter fra i più rimpianti dai tifosi per sostituire Calhanoglu

Il Milan è al lavoro sul mercato per acquistare il sostituto di Hakan Calhanoglu. Il turco, in scadenza di contratto, ha accettato la proposta dell’Inter ed entro le prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Una scelta che ha spiazzato la dirigenza rossonera, costretta ora ad acquistare un nuovo giocatore in quel ruolo. Come riportato da Sky Sport, Paolo Maldini sarebbe vicinissimo al prolungamento del prestito di Brahim Diaz, ma oltre allo spagnolo vorrebbe prendere anche un centrocampista di qualità con caratteristiche simili a quelle del turco. Il Milan starebbe valutando soprattutto gli esuberi delle big.

I nomi sulla l’osta dell’ex capitano sarebbero principalmente due, quello di Hakim Zyech del Chelsea e dell’ex Inter Rafinha, attualmente al Psg. Il marocchino ha deluso le aspettative dei blues nella passata stagione e non sarebbe considerato incedibile da Tuchel, possibile anche una cessione in prestito per rilanciarsi. Il brasiliano ha trovato pochissimo spazio con il club francese e gli ottimi rapporti con Leonardo potrebbero facilitare l’affare.