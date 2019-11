Milan Skriniar parole da vincente: "A Praga per i tre punti"

Milan Skriniar è pronto ad affrontare lo Slavia Praga. Il difensore slovacco ha le idee chiare, vincere per giocarsi la qualificazione contro il Barcellona a San Siro.

Il difensore slovacco ha parlato all'agenzia stampa slovacca SITA, esprimendo il suo pensiero positivo nei confronti della gara di Champions League.

"A Praga dobbiamo prenderci i tre punti, non sarà facile. Lo Slavia gioca bene, si difende in maniera impeccabile, ma è brava anche palla al piede, sarà difficile batterli. In caso di vittoria ci rilanceremo per la lotta alla qualificazione. Io ci credo".