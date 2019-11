Milan Skriniar, dichiarazione d'amore all'Inter: "E' più bello stare qua"

Milan Skriniar ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di Sky Sport, direttamente dal Centro Sportivo Suning. Qualora ci fossero dubbi in merito alla sua voglia di restare in nerazzurro, lo slovacco ha fugato ogni sospetto.

"Con lo Slavia era davvero importante vincere, per questo siamo felici. Ora bisogna continuare a giocare in questo modo fino al termine della stagione. Non era facile, ora siamo più consapevoli: la forza della squadra si è vista nella difficioltà, abbiamo segnato cinque gol, due però annullati. Sono pronto a marcare Messi, ma ora bisogna concentrarsi sulla SPAL".

Al momento la coppia Lautaro Lukaku è la più forte con la quale abbia mai giocato, avversari compresi. Giocano per la squadra e lo fanno davvero bene. Aiutano i compagni, non pensano solo al gol.

Conte ha la mentalità vincente, così come la squadra, non molliamo mai, ce lo ha detto dal primo giorno. Quest'anno sicuramente siamo più uniti e forti. continuiamo così, Bisogna continuare così.

Posso giocare sia a destra che a sinistra, il mister ci aiuta molto e sto migliorando.

"Ho visto che sono uscite alcune notizie notizie del mio vecchio agente, lui con me non ha più rapporti. Io sto bene qua, siamo una squadra forte, è più bello stare qua".