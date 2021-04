Milan Sampdoria, Hauge evita l'inferno al Diavolo: a San Siro finisce 1-1

E' un risultato che può anche far comodo per i padroni di casa quello finale tra Milan e Sampdoria. La squadra di Stefano Pioli, inizialmente in svantaggio per mano di Fabio Quagliarella che ha sfruttato al meglio l'errore di Theo Hernandez, grazie alla rete di Jens Hauge è riuscita a conquistare un punto prezioso.

La qualificazione per la prossima Champions League non è ancora certa e in virtù del vantaggio iniziale doriano, la rete del norvegese ha salvato il Diavolo dall'inferno.

Nel frattempo, sempre in orbita Champions League, alle 15 andranno in scena Napoli-Crotone, Atalanta-Udinese e Sassuolo-Roma, mentre per i piani alti della classifica si seguiranno con interesse anche Torino-Juventus alle 18 e Bologna-Inter alle 20:45.