Milan, possibile lungo stop per Ibra. Le ultime sugli infortunati

All’indomani della vittoria contro la Roma che ha consentito ai rossoneri di restare a 4 punti dall’Inter capolista, arrivano brutte notizie dall’infermeria per Stefano Pioli. Il Milan è in forte apprensione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Tutti costretti ad abbandonare il campo per infortunio nel match contro la Roma.

Lo svedese ha riportato una lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro. Ancora non sono chiari i tempi di recupero, ma potrebbe restare fuori per un lungo periodo. Le sue condizioni verranno nuovamente valutare fra una decina di giorni.

Stop anche per Calhanoglu Gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. Nulla di grave, invece, per Ante Rebic. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il croato hanno dato esito negativo.