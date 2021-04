Milan, Pioli si arrende: "L'Inter ne ha vinte troppe, non lottiamo per lo scudetto da settimane"

Una vera e propria dichiarazione di resa quella di Stefano Pioli, che al termine dell'incontro tra il suo Milan e il Genoa (vinto dai rossoneri per 2-1), ha così risposto alle domande dei giornalisti di DAZN:

"Sono già tre o quattro partite che non lottiamo più per lo scudetto: l'Inter ne ha vinte troppe e ci ha preso troppi punti. Noi abbiamo un obiettivo, che per noi sarebbe eccezionale: siamo la terza squadra più giovane d'Europa e siamo ai vertici di un campionato molto difficile. Quanto fatto dalla squadra è incredibile: adesso dobbiamo stringere i denti e portare a casa il risultato finale".

Il Milan dunque, sentendo il suo allenatore, si chiama fuori dalla corsa allo scudetto. L'Inter comunque non deve abbassare la guardia, perché le insidie sono dietro l'angolo.