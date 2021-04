Milan, Pioli: “Scudetto? Mai pronunciato, il nostro obiettivo è un altro”

Stefano Pioli è intervenuto come di consueto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Parma. Il tecnico rossonero ha parlato anche dell’obiettivo scudetto, che fino a qualche giornata fa sembrava alla portata del Milan. I rossoneri stanno vivendo un periodo altalenante e sono a 11 punti di distanza dall'Inter capolista, un distacco che a sole 9 giornate dalla fine del campionato sembrerebbe incolmabile:

"Scudetto? Quella parola non l'abbiamo mai pronunciata, è sempre uscita da voi, il nostro obiettivo era ed è entrare in Champions League. Noi dobbiamo puntare sempre al massimo, è chiaro, ma adesso siamo concentrati sulla partita di domani. Le parole se le portano via il tempo.Le pressioni ce le siamo create da soli, perchè adesso siamo a sperare per centrare l'obiettivo Champions. Abbiamo superato tanti step in questo anno e mezzo e lo abbiamo fatto a livello mentale"

“La partita di domani ci dovrà vedere in campo con grande voglia di fare bene e intensità. Siamo consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Siamo concentrati sulla partita di domani. Non abbiamo timori e ansie. Vedo solo voglia di ottenere questo obiettivo e voglia di vincere le partite".