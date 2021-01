Milan, Pioli: "Le condizioni di Mandzukic, Kalulu e Tonali sono da valutare"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV alla viglia di Inter-Milan di Coppa Italia. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Bennacer, che rientrerà contro il Bologna e di Çalhanoğlu, ancora out.

"Abbiamo avuto qualche problema con Tonali, Manduzkic e Kalulu e solo in mattinata capiremo se saranno disponibili per il derby".

Il Milan tiene particolarmente alla competizione, "La Coppa Italia è una competizione alla quale teniamo, una partita unica e vogliamo arrivare fino in fondo. In campionato sarà un'altra storia, una gara che arriverà tra un mese con altre partite importanti nel mezzo. Sono avversari insidiosi e torneremo subito in campo con una prestazione competitiva. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma tutte le grandi squadre si trovano ad affrontare questo tipo di partite", ha spiegato Pioli.