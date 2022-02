Milan, operazione sorpasso: le formazioni ufficiali del match con la Samp

Milan - Un anno dopo a parti invertite: oggi sarà sorpasso?

Complice la sconfitta nel derby e il pareggio di ieri contro il Napoli, l’Inter ha visto ridursi il proprio vantaggio sui cugini rossoneri che, vincendo oggi contro la Sampdoria, potrebbero effettuare il sorpasso in vetta (qui il focus su Dzeko, faro della corsa Scudetto).

A quasi un anno esatto di distanza le parti si sono dunque invertite: lo scorso campionato era stata l’Inter a passare davanti il 14 febbraio, senza poi mollare più il primo posto. Ai nerazzurri però rimane comunque il match da recuperare contro il Bologna.

Intanto tra pochi minuti Milan e Sampdoria si sfideranno a San Siro con ambizioni differenti ma tanto da conquistare. Pioli sceglie Junior Messias con Brahim Diaz e Rafael Leao, non si tocca Giroud mentre Kessié parte in panchina. Nella Samp, Caputo intoccabile così come Sensi. Candreva largo a sinistra, Quagliarella recuperato ma parte in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (4-4-1-1) – Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani, Murru; Conti, Rincón, Thorsby, Candreva; Sensi; Caputo.