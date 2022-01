Milan, novità Kessié in vista del derby: l'esito degli esami

Milan - Arrivano nuove indicazioni sulle condizioni fisiche di Franck Kessié.

Come riporta Milannews, “il centrocampista ivoriano si è sottoposto a una tac che ha escluso lesioni di ogni tipo. Il calciatore sta molto meglio rispetto a ieri e sarà a Milano nel fine settimana (probabilmente domenica). Per lui, la ripresa degli allenamenti con il resto del gruppo e in vista del derby è prevista per lunedì”. Sospiro di sollievo, dunque, per l’ivoriano: sono state escluse lesioni e può recuperare per il derby. Una buona notizia per Pioli.

Ad una settimana dalla stracittadina Scudetto, dunque, Pioli recupera in pratica tutte le pedine che nell'ultimo periodo erano rimaste indisponibili. Anche Bennacer infatti era già rientrato dagli impegni in Coppa d'Africa.

Anche su Zlatan Ibrahimovic, infine, filtra ottimismo: lo svedese sarà atteso in campo da titolare nella gara che può decidere il campionato.