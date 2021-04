Milan, la decisione del Giudice Sportivo su Ibrahimovic: squalifica più multa

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, si è espresso su quanto successo tra Zlatan Ibrahimovic e l’arbitro Maresca nel match Parma-Milan di sabato scorso. Lo svedese era stato espulso a inizio secondo tempo dopo aver rivolto alcune critiche al direttore di gara.

La decisione del Giudice Sportivo è stata quella di squalificarlo per un turno più un’ammenda da 5mila euro “per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”. L’attaccante rossonero non sarà quindi a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro il Genoa.

Oltre a Ibra, saltaranno il prossimo turno di Serie A saranno anche Cristian Romero dell’Atalanta, Irving Lozano del Napoli, Lorenzo Pellegrini della Roma, Alessandro Tuia del Benevento, Domenico Criscito del Genoa e Felipe Caicedo della Lazio.