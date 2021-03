Milan, la decisione del Giudice Sportivo: stangata per Rebic, Theo graziato

In mattinata è arrivata la decisione del Giudice Sportivo su quanto successo in Napoli-Milan. Un comunicato molto atteso in casa rossonera, già alle prese con diverse assenze in questa fase cruciale della stagione. La sconfitta contro il Napoli ha complicato il cammino rossonero in campionato, infatti ora sono a una sola lunghezza di vantaggio sulla Juventus (che ha però una partita in meno), ma sono finiti soprattutto a -9 dall'Inter.

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare Ante Rebic per due turni a causa dell’espulsione rimediata al 92′ della partita persa 0-1 contro il Napoli per insulti verso l’arbitro Fabrizio Pasqua. Il croato salterà dunque i match contro Fiorentina e Sampdoria. Brutta tegola per Pioli che dovrà fare i conti con un’altra assenza pesante. Il tecnico rossonero spera nel recupero completo di Zlatan Ibrahimovic, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.

Sanzionato anche Gianluigi Donnarumma dopo aver rivolto frasi offensive alla panchina azzurra dopo il triplice fischio . Il portiere ha ricevuto un’ammenda da 10mila euro. Nessun provvedimento, invece, per Theo Hernandez. L’esterno rossonero era a forte rischio squalifica per la protesta social nei confronti di Pasqua.