Milan-Juventus, emergenza a centrocampo per i rossoneri: due contagiati dal COVID-19

Dopo le positività di Alex Sandro e Cuadrado nei bianconeri, arrivano anche brutte notizie per il Milan in vista del big match di questa sera contro la Juventus. Come riportato dal sito ufficiale rossonero, Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi al tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri.

I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo e non saranno a disposizione per questa sera. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriori test in data odierna con esito negativo.

Brutta tegola per Stefano Pioli che ora si ritrova in piena emergenza a centrocampo. Senza Bennacer infortunato e con Tonali squalificato dopo il rosso rimediato con il Benevento, secondo quanto riportato da Sky Sport dovrebbe essere adattato a centrocampo Davide Calabria. Emergenza anche in avanti, senza il croato e gli infortunati Saelemakers e Ibrahimovic, toccherà a Castilejo, Calhanoglu e Hague supportare l’unica punta Leao.