Milan-Inter Women, appuntamento con la storia: alle 12:30 il calcio d'inizio

Appuntamento con la storia quest'oggi per le ragazze di Inter Women che alle 12:30 dovranno difendere il vantaggio dell'andata, 2-1 a discapito delle cugine, per riuscire ad accendere ad una storica finale di Coppa Italia. Le giocatrici guidate da mister Sorbi sono chiamata all'impresa contro un Milan in forma e ricco di talento.

Le nerazzurre quest'oggi saranno ospiti delle rossonere e cercheranno, con tutte le loro forze, di riuscire a guadagnarsi il tanto ambito traguardo per poter così sfidare una tra Roma e Juventus. All'andata le reti di Marinelli e Møller hanno permesso all'Inter Women di avere la meglio delle cugine, le quali però sono rimaste in vita grazie alla rete di Giacinti.

Per entrambe le formazioni l'accesso alla finale rappresenterebbe una prima volta. Infatti fino ad oggi, nelle ultime stagioni, c'è stato un vero e proprio dominio di alcune squadre come Fiorentina, la plurititolata Juventus, Brescia e la Torrese. L'anno scorso, a causa dell'emergenza sanitaria, la finale non è stata disputata. Le ultime a vincere il trofeo furono le bianconere nel 2019, mentre le viola lo vinsero per due anni consecutivi tra il 2017 ed il 2018.

Non resta ora che attendere il calcio d'inizio di questo match che sarà visibile su Sky Sport Serie A a partire dalle 12:30. Chi non potrà seguirla in diretta potrà rivedere il match alle ore 15 su InterTV.