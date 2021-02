Milan-Inter, Vidal torna a disposizione. Eriksen torna in panchina?

Domenica alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio San Siro lo scontro al vertice tra Inter e Milan che potrebbe rivelarsi fondamentale per la lotta scudetto. I nerazzurri vengono dalla vittoria contro la Lazio, mentre i rossoneri dalla deludente sconfitta con la neopromossa Spezia.

Secondo quanto riportato da SkySport, Antonio Conte potrà contare su un recupero importante in vista del derby di domenica. Arturo Vidal sembra aver smaltito quasi del tutto la forte contusione rimediata contro la Fiorentina che lo ha costretto ai box per una settimana. Il cileno dovrebbe tornare parzialmente in gruppo per l’allenamento di domani ed essere quindi a disposizione per il match contro il Milan.

Nonostante il recupero di Vidal, Antonio Conte dovrebbe comunque schierare dal primo minuto Christian Eriksen, che dopo le ultime buone prestazioni sembra aver scalato le gerarchie del centrocampo nerazzurro.