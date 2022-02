Milan-Inter, verso il Derby di Coppa Italia: Inzaghi ha già scelto i titolari

Milan-Inter questa volta vale una finale di Coppa.

Martedì 1 marzo le due milanesi si sfideranno nella semifinale d'andata in Coppa Italia. Simone Inzaghi, dopo l'ultimo derby perso in campionato, probabilmente non vorrà ripetere gli stessi errori. Nelle ultime uscite l'Inter è parsa in affanno, sprecando troppi gol. Infatti nel 2022 tra tutti gli attaccanti, si contano solo 5 gol tra campionato e coppe. L'Inter deve ritrovare Lautaro, a cui manca il gol da oltre 2 mesi e il Derby è l'occasione giusta per farlo. Contro il Milan i Campioni d'Italia vorranno riscattare il Derby perso in campionato, provando a strappare il biglietto per la finale di Coppa Italia.

Inzaghi sembra avere le idee chiare: contro i rossoneri metterà in campo la miglior formazione possibile. Solito 3-5-2, ormai consolidato, con Handanovic tra i pali (e non Radu in Coppa). Pacchetto difensivo al completo, dentro dunque Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio alle certezze. Brozovic in cabina di regia, Barella e il grande ex Calhanoglu mezze ali. Sulle fasce nessun cambio, ci saranno Dumfries e Perisic. Il croato dopo mesi di trattative sembra essere vicino al rinnovo e l'incontro decisivo potrebbe arrivare proprio dopo il derby. In attacco si rivedrà Lautaro Martinez dal primo minuto al fianco di Edin Dzeko, con Sanchez che si accomoderà in panchina.

Insomma, pochi dubbi per Simone Inzaghi e pochi calcoli: l'Inter deve tornare a vincere e farlo contro il Milan potrebbe essere la svolta, soprattutto dopo i tanti punti persi in Serie A nell'ultimo mese.