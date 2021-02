Milan-Inter, Tomori: "Speriamo di vincere e tornare primi"

Da derby a derby, dalla Coppa Italia alla Serie A, l'esordio Fikayo Tomori è avvenuto proprio durante i quarti di coppa: "Non pensavo di esordire in quella partita. Prima del match ho pensato a tutte le volte che ho visto le sfide tra Milan e Inter in tv. Esordire in una partita così è stato un sogno che si è avverato. Mentre andavamo alla stadio, ho visto i tifosi con delle bandiere enormi che cantavano e applaudivano. Si sentiva tutta la loro passione. Quando il mister mi ha detto di scaldarmi ero un po' nervoso e non capita spesso, ma è stato fantastico giocare quella partita", ha spiegato il centrale inglese.

Un derby decisivo per lo scudetto, come non accadeva ormai da tanti anni: "Le due squadre sono ai primi due posti in classifica in campionato, sarà una partita molto intensa. Peccato che a causa del coronavirus non ci saranno i tifosi, ma speriamo di vincere e di tornare in vetta alla classifica".