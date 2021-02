Milan-Inter, tegola Pioli: Bennacer si fa male in Europa League

Altra tegola per Stefano Pioli in vista del derby di Milano contro l'Inter di Antonio Conte. Durante la partita odierna contra la Stella Rossa in Europa League, il centrocampista algerino Bennacer ha avuto un risentimento alla coscia destra che lo ha costretto al cambio con Tonali.

L'ex Empoli era tornato da poco da un precedente infortunio che gli aveva permesso di scendere in campo nello scorso turno di campionato. A questo punto, Pioli, potrebbe fare a meno ancora una volta quest'anno di Bennacer.

Per il derby, la metà campo rossonera,, se l'algerino non dovesse farcela, dovrebbe contare su Kessie, Tonali, Meitè, Calhanoglu e Krunic.