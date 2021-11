Milan-Inter, Skriniar non le manda a dire: la frecciata agli attaccanti

Milan-Inter: Skriniar non le manda a dire dopo il pareggio.

Il difensore slovacco, autore anche questa giornata di una grande partita, ha parlato a Dazn del rammarico per non aver portato a casa i tre punti e lancia un messaggio agli attaccanti per concretizzare le occasioni che la squadra crea, ma che non riesce a sfruttare appieno, portando a casa meno punti rispetto a quelli meritati.

Qui le parole di Skriniar a fine gara: "Viste le occasioni che abbiamo avuto sono due punti persi perché dovevamo sfruttare le occasioni e dovevamo vincere. Secondo me ci manca questo step davanti e concretizzare le occasioni per portare a casa queste partite e alla fine ci troviamo a raccogliere di nuovo solo un punto".

Insomma, da Inzaghi a Skriniar il coro è solo uno: si è trattato di due punti persi per l'Inter. C'è il forte rammarico di aver creato tanto, ma di non aver sfruttato, portando a casa solamente un pareggio. Un risultato che porta l'amaro in bocca per la squadra nerazzurra questa sera.