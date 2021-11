Milan-Inter, sfida del fair play: c'è il dato importante sulle espulsioni

Milan-Inter non è una partita come le altre e lo dimostrano i numeri.

Il Derby di Milano è da sempre una delle partite più belle ed importanti del calcio italiano. La squadra di Inzaghi domani sera sfiderà l'armata di Pioli che, al contrario di quanto visto in Champions, in Serie A macina punti su punti. Come detto da Inzaghi alla vigilia del Derby, non è un match come gli altri, anzi è la partita dell'anno per molti tifosi. In passato siamo sempre stati abituati a derby dove i giocatori davano l'anima in campo. Tutto ciò portava ad interventi duri e soprattutto ad espulsioni. Tante nei Derby, ma negli ultimi anni la tendenza sembra essersi invertita.

Analizzando gli ultimi Derby tra Milan e Inter in Serie A c'è un dato impressionante sulle espulsioni. Infatti, limitandosi alla sola Serie A, negli ultimi 15 confronti tra rossoneri e nerazzurri non c’è stato alcun giocatore espulso. Tanti, forse troppi derby senza cartellini rossi, soprattutto se pensiamo che negli 11 match prima di questa lunga serie, erano stati espulsi ben 11 giocatori. Unica eccezione l'espulsione di Ibra nel Derby di Coppa Italia dello scorso anno, il match del famoso scontro tra Ibra e Lukaku.

Insomma, il Derby della Madonnina negli ultimi anni sembra diventato il derby del Fair Play. Nessuna espulsione e soprattutto nessuna polemica dovuta a falli irruenti. Intanto Simone Inzaghi prepara il big match contro i rossoneri. Tanti i duelli in mezzo al campo e soprattutto tanti i ballottaggi tra le fila dell'Inter, come svelato sul nostro sito. Il Derby di domani sarà un match fondamentale per la classifica.