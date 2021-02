Milan-Inter, scelte già fatte per Conte: squadra che vince non si cambia

Dopo il martedì libero, l'Inter è tornata oggi ad allenarsi al Suning Training Centre per preparare il derby contro il Milan in programma domenica pomeriggio, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la lotta allo scudetto.

In caso di vittoria infatti i nerazzurri possono andare a +4 sui rossoneri, un vantaggio che a questo punto della stagione può diventare un fattore molto importante. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i nerazzurri dovrebbero riconfermare lo stesso undici visto in campo con la Lazio domenica scorsa.

Solito 3-5-2 composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni sulla linea difensiva davanti ad Handanovic. A centrocampo dovrebbe essere confermato Eriksen, nonostante il recupero di Vidal, con gli intoccabili Barella e Brozovic. Sulla fascia destra Hakimi, mentre sulla sinistra dovrebbe esserci nuovamente Perisic, autore di un’ottima prova con i biancocelesti. In avanti Lautaro e Lukaku, coppia più prolifica della Serie A.