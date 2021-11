Milan-Inter sarà sfida nella sfida: 4 duelli da non perdere

Milan-Inter, mancano pochi giorni al derby della Madonnina. Una sfida dal sapore speciale, che in questa stagione potrebbe rappresentare il primo bivio stagionale delle due squadre.

I nerazzurri con una vittoria potrebbero riavvicinarsi alle zone alte della classifica, mentre in caso di sconfitta i rossoneri si porterebbero a ben 10 punti di distacco. Oltre all’importanza a livello di classifica, Milan-Inter sarà sfida nella sfida anche per 4 grandi duelli tra giocatori che si vedranno in campo. Il primo senza dubbio sarà quello tra i due bomber Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko. Lo svedese, altro grande ex della partita, dovrebbe partire da titolare ed è stato spesso protagonista degli ultimi derby. Se la vedrà contro Il bosniaco, trascinatore dell’attacco nerazzurro con 7 gol realizzati in campionato.

L’altra sfida sarà tra Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu, il presente e il passato della trequarti rossonera. Lo spagnolo ha ereditato posto e numero di maglia dal turco e ha di fatto spazzato via anche i rimpianti dei suoi tifosi sul vecchio numero 10. Il turco ha la grande occasione di svoltare e pubire la sua ex squadra. L’ultimo grande duello sarà quello tra Kessie e Barella, due tra i migliori centrocampisti del nostro campionato, simili per caratteristiche tecniche ma diversi per stile di gioco. Da sottolineare anche la sfida a distanza tra le sue difese: il trio nerazzurro Skriniar-De Vrij-Bastoni e la coppia rossonera Kjaer-Tomori.